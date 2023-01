Mirando a Royal Rumble 2023, y a WrestleMania 39, Rhea Ripley se enorgullece de sí misma. Y no es para menos ya que teniendo solo 26 años es una de las luchadoras más importantes de la WWE. Ya ha sido Campeona Raw, Campeona NXT, Campeona de Parejas y Campeona NXT UK. Tanto éxito ha tenido que la compañía tuvo que detener su empuje para no quemarla demasiado pronto. Aunque muchos esperan que gane la lucha de 30 mujeres del sábado para competir por un título en el combate estelar del magno Evento Premium en abril.

►Rhea Ripley se enorgullece

Y de ello continuamos hablando porque, una vez acabado el Raw 30, la integrante del Judgment Day estuvo hablando con Byron Saxton, quien le señaló justamente que puede ganar el Rumble para ir a WrestleMania. También comentaron que la facción no pudo ganar el Campeonato Indiscutible de Parejas contra Jey Uso y Sami Zayn; el “Uce Honorario” entró al encuentro sustituyendo a un lastimado Jimmy Uso. Ripley apunta que no se esperaban este cambio y que por eso se merecen una nueva oportunidad titular.

“Aparte del final (la derrota), se sintió genial. Ser parte de un momento tan histórico, abriendo Raw 30, es increíble, es un privilegio, me hace sentir orgullosa de lo lejos que he llegado. Y me hace sentir todavía más orgullosa de mis chicos del Judgment Day. Dieron una gran lucha y no tuvimos suerte, Sami Zayn entró al combate, no lo esperábamos, estaba fresco, así que creo que merecemos una nueva oportunidad.

“Royal Rumble 2023 va a ser mío. No hay nada que decir al respecto, es mi año. Lo digo ya: voy a ganar el Royal Rumble. Como dice Paul Heyman: no es una predicción, es un spoiler“.