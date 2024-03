Bayley estuvo presente en el debut de Mercedes Mone

Una de las noticias del momento fue el debut de Mercedes Moné en AEW, tal cual como se esperaba. La ex WWE, antes conocida como Sasha Banks, abrió el reciente episodio de AEW Dynamite, un especial denominado AEW Big Business, y tuvo un gran recibimiento por parte de los fanáticos que se congregaron en el TD Garden en Boston.

► Mercedes Mone debutó en All Elite Wrestling

Mercedes Mone hizo su entrada con nueva música y anunció que era «All Elite». Luego, prometió a los fanáticos que iba a compartir muchos momentos juntos y que gracias a ellos fue que lle´go a AEW. También recordó a Eddie Guerrero como la persona que inspiró su carrera.

Horas antes de que comenzara el programa, hubo rumores de que Bayley y Naomi llegarían al especial Big Business de AEW Dynamite para apoyar a su amiga. De hecho, la ganadora del Royal Rumble de este año fue vista en el TD Garden, sorprendiendo a millones de personas en todo el mundo, y los asistentes lograron divisarla y fotografiarla, para luego subirlo a las redes sociales. Evidentemente, estaba apoyando a la flamante contratación de AEW gracias a la gran amistad que mantiene con ella.

También se pudo conocer que no solo Naomi, sino también Tamina habrían asistido al debut de Mercedes Mone en AEW, aunque en calidad de «encubiertas». En todo caso, no es un secreto que tanto Bayley como la ex Sasha Banks últimamente han coincidido en varios eventos fuera de sus respectivos lugares de trabajo; de hecho, ambas estuvieron como espectadoras en la última edición de TNA Hard to Kill a inicios de este año.