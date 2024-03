Deonna Purrazzo habla de usar el mismo remate que MJF en AEW

Red Velvet, Anna Jay, Taya Valkyrie o Madison Rayne han sido algunas de las víctimas de Deonna Purrazzo desde que se uniera a AEW en enero de 2024. No todas pues también es una luchadora versátil pero muchas de ellas fueron derrotadas con la maniobra de rendición Fujiwara Armbar. Esta no la presentó «The Virtuosa» en la compañía pues MJF también la ha usado ocasionalmente para terminar sus combates. Y precisamente por ello le preguntaron recientemente en Fightful.

► Deonna Purrazzo habla del Fujiwara Armbar

«Al final del día, soy la Virtuosa, ¿verdad? Ella es una especialista en sumisiones. Entonces, sí, hay otras personas que pueden hacer el Fujiwara Armbar, y ya sea que elija hacer eso o la Venus de Milo, debería poder usarlos indistintamente.

«Para mí y la historia que estamos contando ahora, el double armbar funciona mejor. Pero sí, es divertido. Hay tantas formas diferentes de usarlo con diferentes oponentes. Vimos una versión diferente con Taya. Lo hemos mostrado de varias maneras diferentes.

«Incluso la semana pasada, decidí no usarlo y también puedo usar una llave de tobillo. Entonces, se ajusta a mi personaje. Simplemente puedo demostrarles a todos que soy versátil. Si hay alguien en nuestra cartelera que esté usando lo mismo que yo, no se preocupen. Tengo otro as bajo la manga.»

A la que no pudo derrotar, ni con la palanca ni de otra manera, fue a Toni Storm, la Campeona Mundial. No obstante, teniendo en cuenta que la «Timeless» retuvo el título de forma tramposa en Revolution, es posible que las dos continúen su rivalidad y próximamente tengan una revancha. Aunque también hay otras guerreras buscando una oportunidad por el cinturón, como Thunder Rosa. Tendremos que ver qué sucede en las siguientes semanas en la división femenil de la casa Élite.