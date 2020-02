El documental sobre la Ruthless Aggression que acaba de lanzar WWE Network está dando mucho que hablar. Es un buen documento para que todos los fanáticos de la empresa conozcan un poco mejor su historia. Para que conozcan una era que vio el nacimiento de John Cena, la ruptura de DX, la primera Cámara de la Eliminación o la creación de Evolution con sus cuatro miembros. Esta facción de hecho se está haciendo con todo el protagonismo.

Ahora hablamos de Batista, pero no tanto sobre sus tiempos en la misma como sobre sus inicios en el imperio McMahon. Unos inicios en los que se llamaba Deacon Batista y trabajaba con D-Von. Unos inicios con los que no está nada contento, como revela en el documental.

«Pensé que era lo más tonto que había visto en mi vida. Odiaba todo lo relacionado con él. No me gustaba el traje, no me gustaba la caja, ni tampoco su naturaleza. Aunque a veces era divertido. Trabajar con D-Von era divertido. No fueron pocas las ocasiones en que pensé que iban a despedirme por culpa de ese personaje. Me puse tanta presión sobre mí mismo que no podía trabajar al nivel que debía. No estaba progresando. No estaba siendo el tipo que ellos necesitaban que fuera».