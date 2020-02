Muchas veces se utiliza el verbo enterrar, en ocasiones como adjetivo, para referirse a Superestrellas de WWE que no parecen del agrado de Vince McMahon y que por lo tanto no son impulsadas, no reciben oportunidades. Podríamos mencionar a luchadores como Cedric Alexander. También se ha usado para hablar de otros como John Cena, hablando claro de que el 16 veces Campeón Mundial estuviera o hubiera enterrado a algún compañero.

Pero nunca nos referiríamos a él de esa forma, como tampoco a otras leyendas como Batista o Randy Orton. Sin embargo, en un reciente episodio de la serie dedicada a la Ruthless Agression de WWE Network, vemos cómo Triple H advirtió a ambos. Dicho episodio está centrado en Evolution, la facción que los tres compartieron con Ric Flair. En el mismo, el Jefe de Operaciones hace estos comentarios sobre sus dos amigos:

Continúa Batista:

"Do you want to make friends or do you want to make money?"

WWE #RuthlessAggression Episode 3 – "Evolution," available MONDAY on WWE Network. @TripleH @RandyOrton @DaveBautista @RicFlairNatrBoy pic.twitter.com/sIWDcrugFZ

