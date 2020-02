Las cosas se están asentando de nuevo para Naomi ahora que ha vuelto a la acción después de seis meses alejada de los encordados de WWE. Tanto es así que anoche confirmó su oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown en el Super ShowDown 2020. La ex dueña de este mismo título venció a Carmella en un mano a mano para ganarse un combate con Bayley. Ahora queda ver qué pasa el jueves de la semana que viene en Arabia Saudita y si es capaz de recuperar la corona. Sería un enorme momento para ella después de todo.

En la misma entrevista en la que contó los duros momentos que pasó en ese tiempo apartada de la lucha libre, en el Afterbuzz’s Women’s Wresting Weekly, también habló de otras cuestiones. Empezando con el odio que recibe en redes sociales (muchos no estarán contentos con su victoria anoche y la atacaran de muchas formas diferentes, también por su color de piel), siguió hablando sobre cómo este asunto ha cambiado con el paso del tiempo en WWE.

«Siento que WWE me ha tratado, en general, muy bien. No me puedo quejar, siento que he tenido una carrera increíble. Sin embargo, sé que he tenido que pasar por algunas situaciones por mi color de piel. Hubo un tiempo en que la persona que aparecería no era yo. Y lo que pasaba no tenía nada que ver conmigo. Recuerdo la cara de Kelly Kelly. Kelly Kelly es deslumbrante, hermosa, cabello rubio, ojos azules. Pero ahora vemos que hay mucha diversidad y eso me encanta.

«Cuando entré a la empresa, me separaban a un lado para hablar, solo por mi apariencia. Siento que todo tenía que ver con mi color de piel. Desde entonces he visto muchos cambios y he visto mucho crecimiento en la empresa. Y muchas de las personas que susurraban o que me decían cosas que sentía que no eran correctas o que eran inapropiadas ya no están aquí. Y me alegro. Tuve algunas dificultades, pero creo que fue necesario que pasara por todo eso para sentirme cómoda con quien soy. Ahora me encuentro a gusto donde estoy».