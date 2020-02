Estas leyendas están ayudando a Dominik Dijakovic en NXT

No ha podido salir vencedor de su último combate contra Keith Lee por el Campeonato de Norteamérica, pero Dominik Dijakovic no piensa poner fin a su rivalidad. Tan pronto como el episodio semanal después del reciente especial de la marca amarilla tuvo un cara a cara con el dueño del título para avisarle. Ahora mismo no podemos confirmar una nueva lucha entre los dos por la corona. Más bien parece que el último retador a la misma va a tener que ganarse una nueva oportunidad, quizá enfretando a luchadores como Damian Priest.

► Qué leyendas están ayudando a Dominik Dijakovic

Próximamente veremos si Dijakovic es capaz de situarse de nuevo como contendiente al campeonato, pero pueda o no hacerlo parece que estamos ante una de las futuras estrellas de WWE. Sin duda se ha ganado el cariño de la fanaticada de la marca amarilla por su enorme talento, por dar siempre buenos combates, y por todo lo que puede hacer en el encordado, sin importar su tamaño. Parece tener un futuro brillante y eso es en parte gracias a las leyendas que lo están ayudando a convertirse en un miembro importante del elenco amarillo.

En su reciente visita a The Bump, Dijakovic reveló quienes son esas leyendas.

«Ahora mismo, con quienes más trabajo son Shawn Michaels y Triple H. Son dos tipos que vienen a NXT todos los miércoles. The Undertaker también ha estado por aquí en alguna ocasión. Como Mark Henry. Los cuatro son algunos de los tipos con los que he estado trabajando estrechamente. He estado aquí durante dos años y he tenido la oportunidad de trabajar con todos los entrenadores que tenemos».

Esto nos demuestra además que los nombres importantes de la empresa, al menos de la marca amarilla, apuestan por este luchador. Un luchador que tiene mucho talento, que puede hacer cosas grandiosas, que tiene el tamaño, que es apuesto… Parece tenerlo todo para triunfar por todo lo alto en el imperio McMahon. Ahora veremos cómo avanza su carrera en NXT y más adelante en WWE.