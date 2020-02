Paul Heyman, el director ejecutivo de Raw, les tiene un gran aprecio. Son los nuevos Paul Heyman Guys, los chicos más recientes en entrar a su exitoso proceso al frente del show televisivo de la marca roja.

Los jóvenes mexicanos Ángel Garza y Humberto Carrillo cumplen a cabalidad con sus tareas asignadas, y entretienen a los fans de todo el globo terráqueo.

► Ángel Garza vs Humberto Carrillo

Por tal motivo, Heyman y Vince McMahon han decidido premiarlos, añadiendo una lucha de última hora entre ellos para el show especial de mañana 27 de febrero, el Super ShowDown 2020, a realizarse desde la Mohammed Abdu Arena on the Boulevard de Riad, Arabia Saudita.

Claro, así podrán aparecer en las pantallas de WWE y cobrar un jugoso cheque y un bono por aparición en televisión, un tema interesante del que ya Ryback nos hablaba muy recientemente.

Por otra parte, el luchador local Mansoor, quien sigue puliendo sus habilidades en NXT e incluso luchó en enero en EVOLVE 144 como parte del acuerdo de WWE con esta indie, en donde derrotó a AR Fox, tendrá otro duelo bastante interesante para medir sus habilidades, pues se enfrentará al tremendo luchador técnico y experimentado veterano de mil batallas en el ring, Dolph Ziggler.

Así está el cartel:

KICKOFF

The Viking Raiders vs The OC (Luke Gallows y Karl Anderson).

Ángel Garza vs Humberto Carrillo

Mansoor vs Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs Naomi

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (Kofi Kingston y Big E) (c) vs John Morrison y The Miz

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar (c) vs Ricochet

LUCHA EN JAULA

Roman Reigns vs King Corbin

GAUNTLET MATCH POR EL TROFEO TUWAIQ

AJ Styles vs Bobby Lashley vs Erick Rowan vs R-Truth vs Rey Mysterio vs Andrade

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Murphy (c) vs The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

The Fiend Bray Wyatt (c) vs Goldberg