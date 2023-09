Baron Corbin quería incursionar en UFC antes de llegar a WWE

Baron Corbin ha sido parte de la WWE durante diez años y aprovechó al máximo cualquier rol que se le asignó. De hecho, Corbin ha pasado por varios cambios a lo largo de los años y sigue siendo relevante incluso ahora, a pesar de que está en NXT, mostrando su gran versatilidad. Antes de llegar a WWE, Corbin fue boxeador y también tuvo una etapa en la NFL.

► Baron Corbin es un atleta muy versátil

Mientras hablaba en una entrevista reciente con Sean Ross Sapp, de Fightful, la actual superestrella de NXT reveló que en realidad consideró unirse al mundo de UFC antes de realizar su prueba en la WWE. Esto se debe a que Corbin tenía una conexión con alguien que trabajaba dentro de la empresa.

“Sé que en las primeras etapas de Ultimate Fighter, estaba considerando ir y estar con Rashad Evans y todos esos muchachos, pero tenía una beca de fútbol e iba a la universidad, así que no podía hacerlo. eso. Cuando terminé de jugar al fútbol, me invitaron a una mesa, estaba sentado allí con un tipo que era manager de una banda de rock and roll. Él me dijo: «¿Qué quieres hacer si dejas de jugar al fútbol?». Yo le dije: «Hombre, creo que ya terminé». Mi pasión no está ahí.’ Él me dijo: ‘¿Quieres hacer UFC?’ Le dije: ‘O quiero hacer UFC o WWE. Así que siempre he sido un gran fanático de la WWE”. Él dice: “Tengo una conexión con la WWE”. Es Neil, el chico de la música. Déjame llamarlo, ve a ver si te gusta». Porque esa era la cuestión, era como, o intentaré pelear en el octágono o iré a la WWE, y Primero tuve la oportunidad de WWE, y luego ahí es donde están.

Aunque todavía tengo esa picazón. Todavía me pregunto: «¿Debería intentar hacer un nuevo Torneo NAGA de Ju-Jitsu?». ¿Debería intentar pelear con los Guantes de Oro nuevamente o debería intentar pelear contra Jake Paul? Es una de esas cosas»

Con WWE y UFC bajo el mismo paraguas ahora, tal vez los fanáticos puedan ver a Baron Corbin entrar al octágono en algún momento, aunque la posibilidad de un «crossover» entre las marcas luce remota.