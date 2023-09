Kurt Angle analiza posible «Crossover» entre WWE y UFC

El fin de una era y el inicio de otra llegó para WWE, la cual oficialmente ha sido fusionada con UFC para formar TKO Group Holdings, un gigante del entretenimiento deportivo que tomará las decisiones para ambas marcas y que empezará a cotizar en bolsa. Si bien a nivel creativo las cosas seguirán igual por el momento, no ocurre lo mismo a nivel directivo y administrativo, ya que durante los últimos días hubo cambios en la mesa directiva y despidos de personal.

► Situación contractual de los atletas de WWE y UFC no cambiará

Como se indicó, el producto televisivo de las compañías fusionadas aún no han experimentado cambios, e incluso ninguna Superstrella o talento tras bastidores ha sido despedida hasta el momento, a pesar de los crecientes temores, aunque se esperan que hayan ciertos cambios en el futuro a raíz de esta fusión. Dicho esto, los fanáticos se preguntan si veremos en algún momento a Superestrellas de la WWE pasar por UFC o viceversa.

Al respecto, durante una entrevista reciente en Joe Rogan Experience, Kurt Angle habló sobre un posible «crossover» entre WWE y UFC, y reveló que los contratos de la WWE no permitían que el talento pasara a UFC y viceversa.

«Sé que Dana White y Vince McMahon, sus contratos dicen específicamente: ‘No puedes ir a la WWE’. Si eres WWE, ‘No puedes ir a la UFC’. Iban a ir unos contra otros cuando no deberían serlo. WWE debería preocuparse por AEW, no por UFC. Antes de la fusión, no sé qué está pasando ahora. En sus contratos, decía ‘no puedes pasar a UFC, UFC no puede pasar a WWE’.»

Brock Lesnar fue la única excepción a la «regla» mencionada por Kurt Angle, ya que se enfrentó a Mark Hunt en UFC 200 en 2016 mientras aún trabajaba en la WWE. De todos modos, es posible que las cosas se mantengan tal como han sido hasta el momento, es decir, que no veamos a los atletas cruzar de una marca a otra, aunque «administrativamente» pueda ser un poco más sencillo que cuando Lesnar obtuvo el permiso de Vince McMahon.