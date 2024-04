Ava: «NXT no va a volver a ser la misma»

La primera noche del WWE Draft 2024 afectó notablemente al elenco de NXT. Sin haber recibido a ninguna Superestrella -en el caso del territorio de desarrollo más bien son el destino de los luchadores y luchadoras que se preparan en el Centro de Rendimiento; además, ocasionalmente sí tienen la visita de compañeros y compañeras del elenco principal- perdieron a Carmelo Hayes, Baron Corbin y Kiana James. De la misma manera, semanas antes habían perdido a Bron Breakker. Y queda por ver qué sucede en la segunda.

De momento, el panorama de la marca amarilla ha cambiado, en especial en la división varonil. Imaginemos que también pasan a Raw o SmackDown nombres como Ilja Dragunov? ¿O incluso el actual Campeón NXT, Trick Williams? ¿O Tony D’Angelo? ¿O, aunque no han tenido mucha relevancia últimamente, Gallus? En espera de lo que ocurra en el episodio de Raw del 29 de abril, la Gerente General de NXT, Ava, comenta lo siguiente acerca de las salidas que ha habido hasta ahora en el elenco que ella dirige:

«Quiero decir, como mencioné en Spring Breakin’ el martes, NXT nunca será igual y esta noche fue el comienzo de eso, y el lunes es la continuación. Así que creo que las cosas van a seguir siendo sacudidas, pero de una manera grandiosa.»

EXCLUSIVE: #WWENXT General Manager @avawwe_ is happy for every NXT Superstar who got drafted and reveals that @BaronCorbinWWE has been drafted to #SmackDown. pic.twitter.com/mUXybF4K6J

— WWE (@WWE) April 27, 2024