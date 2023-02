John Cena está por volver a la WWE nuevamente y Austin Theory le tiene un mensaje. Se lo envió justo después de que terminara el Monday Night Raw de esta noche, cuando el Campeón de Estados Unidos retuvo el título ante Edge con ayuda de The Judgment Day, en WWE Digital Exclusive.

EXCLUSIVE: #USChampion @_Theory1 is on cloud nine right now! (Hands off the title!)#WWERaw pic.twitter.com/tRKqwKniJW

— WWE (@WWE) February 21, 2023