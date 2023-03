WrestleMania 39 verá a Austin Theory exponer el Campeonato de Estados Unidos ante John Cena en la que será la lucha más importante de la carrera del joven monarca, que recientemente estuvo hablando de ello en After The Bell, donde, como siempre, tuvo mucho que decir sobre el 16 veces Campeón Mundial en la WWE.

> Austin Theory habla de su próxima lucha con John Cena

“Para ser completamente honesto, en ese momento supe lo que iba a pasar. Sabiendo qué, cuando salga, estaremos en Boston, la multitud se volverá loca por él. No importa si he estado allí todas las semanas trabajando y puliendo y poniendo mi nombre en la impresión de Monday Night Raw. Así es siempre cuando ese tipo regresa, todos se vuelven locos. No quería darle tiempo para hablar, por eso salí de inmediato. Todos vimos cuando salí, tenía mucho que decir. Por supuesto que tenía mucho que decirme, yo soy lo más importante aquí. Si estás tratando de volver a ser importante, yo soy el indicado.

“El Raw después de Mania, voy a estar en medio de mi ring. Eso es lo inevitable. Está destinado a suceder y va a suceder. Cuando dice cosas como ‘la gente no cree en mí’. El problema es que alguien como John Cena necesita que la gente crea en él. Nunca he necesitado a nadie, ni a uno.

“Sí, John Cena tiene que decir todo lo que pueda porque va a volver a Hollywood hasta WrestleMania, ponerse la falda y los tacones, por eso tiene que decir esas cosas malas. Estoy seguro de que pensó en eso durante mucho tiempo. Dijo que me ha estado observando durante mucho tiempo.

“Podría haberme parado allí y haberme derrumbado, pero no lo hice. Me paré en el ring con John Cena, lo miré directamente a la cara, dijo lo que tenía que decir. Parece que está realmente molesto. Yo, no tanto. Miré a ese hombre a los ojos y vi el miedo. Este es John Cena, el hombre que no le teme a nada., pero pude verlo. Él puede decir ‘la era de la agresión despiadada, ahí es donde estás’. ¿De qué estás hablando? Estoy brillando. Lo estoy haciendo. Definitivamente no es la era de Ruthless Aggression. Dijo que estoy a un par de baúles de ser un jabroni. ¿Eso es lo que viniste a decirme? Estaba parado ahí afuera porque estaba bastante sin palabras. Este es un tipo al que crecí viendo, que me motivó y me inspiró, ¿y está aquí frente a su público y tratando de ser genial?

“De vuelta en el día, porque ahí es donde está, el Campeonato de Estados Unidos circular. John Cena realmente construyó un legado para el Campeonato de Estados Unidos. ¿Podría ser esa una de las cosas que realmente le molestan? Realmente no tenía nada que decir sobre el Campeonato de Estados Unidos. Tal vez eso es algo que se mete debajo de su piel, sentir que él construyó esa montaña, y luego, ‘Oh, oh, aquí viene Austin Theory’. Boom, justo encima de eso.

“La gente que dice en línea: ‘John Cena lo va a vencer, todos lo sabemos. Espero que traiga un desafío abierto nuevamente y un nuevo retador genia’. Amo el futuro que todos ven porque lo pisotearé.

“No necesito meterme en su cabeza, estoy en su cabeza. Lo vi cuando lo miré a los ojos en Raw. ‘Diablos, sí, estoy recibiendo lo mismo que Rock, Roman Reigns. Dámelo’. La realidad va a ser la realidad. Lo que se supone que debe pasar, va a pasar. Tu tiempo no es ahora, tu tiempo se acabó. Tu tiempo es hace diez años.

“No me importa cuántos WrestleManias haya tenido John, qué tan poco preparado crea que estoy, me lo voy a comer, que lo traigan. Solo asegúrate de que realmente lo traes. WrestleMania 39 va a ser genial y les va a mostrar lo que soy: el inevitable Austin Theory. John Cena, va a volver después de perder, probablemente se ponga esos tacones y falda y vuelva al trabajo“.

¿Quién crees que ganará, Austin Theory o John Cena?