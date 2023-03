¿Y si AEW tuviera otro show? Matt Hardy lo imagina

Tony Khan no ha cerrado la puerta completamente a añadir más contenido a la programación de AEW pero al mismo tiempo tampoco ha confirmado que vaya a haber un nuevo show semanal o un nuevo pay-per-view en un futuro cercano. De todas maneras, Matt Hardy estuvo hablando recientemente en The Extreme Life of Matt Hardy acerca de cómo le gusatría que ver otro programa además de Dynamite, Rampage, Dark y Dark: Elevation. Y, como siempre, el veterano luchador hizo comentarios muy interesantes.

> Matt Hardy imagina que AEW tuviera otro show

“Estoy de acuerdo con eso. Obviamente, AEW tiene un gran elenco. Es difícil conseguir que todos estén en un Dynamite y un Rampage. Si terminan haciéndolo, casi creo que lo tomas como el programa Elevation, y como que transformarlo en un programa de televisión que se transmita aquí a nivel nacional en los EE. UU., y estoy seguro de que también se transmitirá a nivel mundial. Creo que estaría bien tener un programa en el que haya algunos muchachos que simplemente salgan y obtengan victorias, y continúas construyéndolos para presentarlos en Rampages y Dynamites. Estaría bien con un show como ese, casi similar a Sunday Night Heat o Velocity, o incluso más retrospectivo que eso, un Wrestling Challenge o Wrestling Superstars. Yo estaría bien con eso.

“Siento que si es una hora, si es un programa de una hora, siento que dos combates son demasiado escasos. Siento que podrías pasar un tiempo, creo que hacer un minuto y construir un combate antes. Pero casi lo usaría más para intentar construir estrellas. En AEW, siento que hay una gran cantidad de talentos que salen y luchan en un gran combate, y sabes que solo están poniendo a alguien por encima. Si ves a Skye Blue saliendo a luchar contra Jade o Britt Baker o Jamie Hayter, sabes quién va a ganar, cuál es el resultado. Me gustaría verlos construir a una Skye Blue. Me gustaría verlos construir algunos de los muchachos más jóvenes que tienes también, como Lee Moriarty. Así que me gustaría ver un paquete, darme treinta segundos, un minuto sobre esta persona y luego dejar que tengan una lucha. Incluso si luchan contra alguien que es local y obtienen una victoria muy fuerte, estoy bien con eso. Creo que hay un lugar para los que están en la televisión y los que construyen personas. Creo que lo más importante es que debes usar esa hora de televisión para generar equidad en los muchachos que no necesariamente la obtienen en un Dynamite o un Rampage. Creo que eso sería lo más beneficioso para AEW”.

¿Te gustaría que AEW añadiera otro programa a su semana?