Semanas atrás, The Rock compartía cinco razones para no provocarlo y en SÚPER LUCHAS repasábamos las víctimas que ha tenido ahora en su nueva etapa en la WWE, comenzando por Austin Theory, a quien atacó en septiembre de 2023 en SmackDown en su primera aparición en la compañía desde octubre de 2019.

► WrestleMania 41: Austin Theory desafía a The Rock

Y precisamente el ahora Campeón de Parejas lo acaba de provocar mientras hablaba en Ten Count Media:

«Dwayne apareció, pero no para salvar a Pat McAfee. Dwayne apareció porque quería volver a ser famoso, quería ser importante en la WWE. ¿A quién interrumpió? A Austin Theory. ¿Y qué pasó después? Lo puse en su lugar. Luego hice algo que nadie ha hecho nunca. Le robé su frase característica, y se la lancé, y lo hice antes de que él pudiera usarla contra mí. ¿Y entonces qué? Se puso inseguro, empezó a enloquecer. Comenzó a hacer esas cosas extrañas de The Rock. Luego me golpeó con un codazo. Eso es lo que pasó.»

«Entonces, ¿qué sigue? ‘El Jefe Final’ quiere a Austin Theory, y Austin Theory enfrentará a ‘El Jefe Final’ en WrestleMania 41. ¿Es eso lo que quieren?».

¿Aceptará The Rock enfrentar a Austin Theory en el gran evento de la WWE en 2025?

En la misma entrevista, Theory también atizó a Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible:

«¿Entonces solo tengo que quitarle este título a este tonto [señala la imagen de Cody Rhodes]? ¿Es así de simple? ¿Solo tengo que inventar una historia? ¿Eso es todo? Bueno, entonces eso es lo que haré.»

Justamente uno de los rumores que está habiendo sobre el futuro de The Rock es que volverá para luchar contra Cody Rhodes en WrestleMania 41.