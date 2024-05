Detalle peculiar: Así se ve MJF tras cinco meses afuera de AEW

¿AEW? ¿WWE? ¿Hollywood? ¿Qué destino le depara a Maxwell Jacob Friedman una vez se complete su proceso de recuperación? Especulaciones han habido y de sobra, y por lo que tenemos entendido, su situación contractual con All Elite Wrestling no acabará en el corto plazo. Pero aun así, tampoco se espera que regrese pronto al ruedo.

Los últimos reportes arrojan noticias no muy alentadoras a propósito de su vuelta a los cuadriláteros. Nada para preocuparse sobre si volverá a calzarse las botas, sino que la verdadera incógnita es el cuándo podrá hacerlo.

El periodista Jason Solomon del Sound Off podcast reveló esta actualización hace unos días atrás:

So a bit of news. Hearing through the grapevine that it will be a while yet before we see MJF back in the ring. PT was not a success and he had to go under the knife. Not sure of any timetable, but that’s obviously a blow to AEW. His presence has been missed.

— Jason Solomon ⚡️ (@solomonster) April 27, 2024