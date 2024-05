Sheamus borra tuit comparando a Gunther con Hitler

Sheamus ha causado alboroto en WWE. Todo por un tuit en contra de su rival de esta noche en Raw, el ex Campeón Intercontinental WWE, Gunther, como parte de la primera ronda del torneo King of the Ring 2024.

Y es que tuvo hasta que borrar el tuit, por lo fuerte que fue y por el reclamo de algunos de los fans. Y todo porque a Sheamus se le ocurrió comprar a Gunther con Adolf Hitler. Este fue el mensaje escrito por Sheamus:

► Sheamus borra mensaje en donde comparaba a Gunther con Hitler

«Jmmm… un austriaco con un corte de pelo divertido, tiene una predilección por abrigos de estilo militar, proclama superioridad sobre los demás, se junta con alemanes y traiciona a su aliado italiano».

Sheamus también insinuó que tendría a Giovanni Vinci en su esquina en Raw. Ya veremos si Vinci, quien recientemente fue expulsado de Imperium, estará en la esquina de The Celtic Warrior esta noche, aunque parece poco probable, pues fue enviado a SmackDown como parte del WWE Draft 2024.

«Te hice. Te romperé. Tu débil imperio se está desmoronando… @VinciWWE llámame».

Aunque el tuit fue polémico, en defensa de Sheamus hay que decir que incluso en su momento, WWE puso a Gunther el nombre de un miembro del Ejército Nazi, pero rápidamente corrigió el error.