Siguen conociéndose más nombres y más casos del mundo de acusaciones de mala conducta sexual gracias al valiente movimiento #SpeakingOut, ahora el más reciente ha sido Austin Aries, exluchador de WWE y de Impact Wrestling en años recientes, y desde el 2018 trabajando para Major League Wrestling y otras promociones independientes como PPW, Warrior Wrestling y WSW, entre otras, aunque hay que decir que desde el 2019 solo ha luchado 16 veces.

En las últimas horas se ha hecho viral una entrevista de Rhett Titus, luchador de ROH, del año 2012 en donde cuenta una historia de cómo una vez llevó a su novia a un show de ROH luego de que Austin Aries ganara el Campeonato ROH por segunda ocasión.

De acuerdo a Titus, él no estaba presente en el momento, pero su novia le dijo que Aries se sacó uno de sus testículos e hizo que la novia de Titus se lo besara como forma de burla a Titus, quien en ese entonces tenía un personaje en donde aparecía con besos marcados por todo su cuerpo, besos que le hacía su novia con labial rojo. Lo peor es que Aries le mostró el testículo a Titus con la marca del beso, aunque no le dijo que su novia le había hecho esa figura.

El segundo caso es publicado por una mujer llamada Tori, a nombre de una dama que desea permanecer anónima, pero que narra lo siguiente:

let them crash in her studio apartment. The agreement was boys on the floor and girls in the bed. After lights out, Aries crawled into the bed between us. At one point he put his hand on my thigh but I pushed it off.

He’s creepy, he’s been creepy, he will always be creepy.