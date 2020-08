Asuka compara SummerSlam 2020 con juegos de Pokemon

Tras los eventos del reciente Friday Night SmackDown, donde Asuka fue la vencedora de la batalla campal de tres marcas para determinar a la retadora número uno al Campeonato femenil SmackDown, se produjo un hecho sin precedentes en la marca roja, ya que por primera vez una Superestrella será la retadora en dos encuentros titulares en un mismo evento. Así, en SummerSlam Asuka se enfrentará ante Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw y ante Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown, aunque el orden está por determinarse.

La sensación de tener que enfrentarse a Asuka en SummerSlam no le cayó muy bien a Sasha Banks y Bayley, quienes no lucieron nada contentas luego de ver cómo Asuka resultara ganadora en la batalla campal anoche en SmackDown. Puede que sea una noche larga para Asuka, pero es probable que salga del Amway Center con al menos uno de los títulos.

Asuka ama los videojuegos y de vez en cuando muestra sus habilidades en su canal de YouTube. Ahora que tiene la posibilidad de ser doble campeona en SummerSlam, La Emperatriz del Mañana escribió en su cuenta de Twitter para comparar sus luchas titulares con jugar Pokémon. Además, implícitamente comparó el Amway Center, sede del siguiente PPV, con el estadio Pokémon.

Back in the day, I got Pokemon Red and Blue.

Next, I have to get WWE red and blue. pic.twitter.com/CkoLI7ZdU1

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) August 15, 2020