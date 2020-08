Junior dos Santos: "Jairzinho Rozenstruik será noqueado"

Junior dos Santos, quien siempre trae una sonrisa en su rostro sin importar qué, cambió algunas cosas antes de la pelea del sábado por la noche. Ha adelgazado en los últimos meses, alcanzando el mismo peso que llevaba cuando venció a Caín Velásquez por el cinturón en 2011. Con 240 libras y "una de las mejores formas de su carrera, fuerte y rápido", dos Santos no puede espera a entrar al octágono una vez más.

Inicialmente, el brasileño estaba en contra del consejo de sus entrenadores de tomarse un tiempo extra después de su segunda derrota consecutiva por nocaut, cortesía de las manos de Curtis Blaydes en enero, al apuntar a regresar en algún momento de mayo. Cuando el brote de COVID-19 afectó a los Estados Unidos a principios de este año, obligando a los gimnasios a cerrar puertas y al UFC a cambiar todo su horario, Cigano no tuvo más opción que quedarse en casa.

"Siempre tuve la intención de regresar lo antes posible, ya que el último resultado fue negativo, pero esta pandemia hizo que fuera imposible que sucediera, y eso fue muy pesado para mí".

“Tener que absorber un resultado no deseado y no poder hacer nada al respecto es una mierda. Te sientes impotente, ¿sabes? Apesta, es malo, pero lo bueno es que, centrémonos en las cosas buenas aquí, tengo que pasar más tiempo con mi familia y mis hijos en casa, y no puedo explicar lo valioso que es eso. Eso es lo que más importa en mi vida y me trajo felicidad y placer. Todos a mi alrededor vieron que este tiempo que pasé con mi familia fue genial ".