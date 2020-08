Drew McIntyre levanta la mano para luchar con The Rock

El actual Campeón WWE, Drew McIntyre, va camino de defender el título que sostiene ante Randy Orton en SummerSlam 2020. Con permiso de Brock Lesnar, esta va a ser sin duda la lucha más grande que ha tenido hasta ahora el escocés. Una lucha que ha tenido otras veces pero nunca con un campeonato de por medio ni tampoco en un evento tan grande. El 23 de agosto se verá si consigue salir vivo y como monarca de este desafío.

Pero a pesar de lo que se le viene encima, McIntyre no está pensando únicamente en Orton, sino también en otros posibles oponentes que podría tener en el futuro. Y lo cierto es que el campeón no tiene objetivos sencillos, asequibles. Recienemente concedió una entrevista al Glasgow Times en la que, además de hablar de muchas otras cuestiones relacionadas con su carrera como Superstrella de WWE, confirmó que tiene su mira puesta en The Rock.

"The Rock es el mejor. Es uno de los tipos más agradables del mundo y se merece todo el éxito que tiene. Hubo un tiempo en que no estaba haciendo nada, de verdad, y TMZ le perguntó quién pensaba que sería la próxima estrella emergente y me eligió a mí. Eso realmente me inspiró y me hizo creer aún más en mí mismo. Apreció su opinión y fue una motivación para mí.

"Aunque después WWE publicó una imagen de Dolph Ziggler con el título ¡y The Rock lo apoyó! Eso lastimó mis sentimientos hacia él. Me puse a pensar en qué haría The Rock en su misma situación, si estuviéramos en 1998 o 1999. Pensé: 'Al diablo. Soy el campeón y no retrocedo ante nadie; ni siquiera ante The Rock'. Entonces mi teléfono explotó.

"La verdad es que me encantaría enfrentarme a The Rock en cualquier sitio. Auqnue si hubiera un lugar en la Tierra ideal para hacerlo sería en WrestleMania en el Ibrox Stadium. Eso sería genial por razones personales. Probablemente tendría que ser en Hampden Park, porque necesitaríamos un lugar enorme para hacerlo. Si alguna vez decide volver para un combate, para la mayor atracción en el mundo... Vamos, The Rock, dame este combate".