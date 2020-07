The Rock firmaría una coronación de Dolph Ziggler en Extreme Rules 2020

Hacía tiempo que Dolph Ziggler no pugnaba por el Campeonato WWE, un título que después de 14 años de carrera en la empresa, aún se le resiste a este veterano. El domingo, Ziggler podrá resarcirse en Extreme Rules 2020, aunque enfrente tendrá a Drew McIntyre, gladiador con un estatus muy distinto al de cuando ambos hicieron dupla en 2018, y que hoy día luce como el nuevo consentido de Vince McMahon.

Parece pues que una victoria de Ziggler queda fuera de cualquier quiniela razonable, ya con la vista puesta en un presumible McIntyre vs. Randy Orton para SummerSlam 2020. Aunque The Rock no esconde su deseo de que "The Show-Off" tenga por fin el gran triunfo que falta en sus vitrinas.

Dolph Ziggler en Extreme Rules 2020

► Drew McIntyre le roba a The Rock una de sus frases

WWE publicó un fotomontaje en su cuenta de Instagram donde se muestra a Ziggler portando el Campeonato WWE, con el título "¿Un vistazo al futuro?" Y el hoy afamado actor comentó al respecto.

I said what I said https://t.co/ZGFQ3EYnPA — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 17, 2020

«Firmaría esta decisión al 100%. Un tipo talentoso y sus presentaciones siempre tienen algo especial».

Pero McIntyre, siempre atento a las redes sociales de la empresa, respondió a "The Great One" con su propia medicina.

«"No importa lo que pienses"»

A la espera de que se confirme la misteriosa estipulación bajo la que se enfrentarán Ziggler y McIntyre, el cartel de Extreme Rules 2020 se presenta así.

CAMPEONATO WWE; ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins