Así recibe el 2023 Zelina Vega, deseando volver al ring

Zelina Vega no lucha en televisión desde el 11 de abril de 2022, cuando siendo Queen Zelina, perdió en 2 minutos y 10 segundos ante Bianca Belair. En mayo del año pasado, se reportó que había tenido que ser sometida a cirugía debido a una lesión no específicada.

Y tras siete meses de ausencia, reapareció en el SmackDown del 7 de octubre de 2022, como la nueva manager de Legado del Fantasma, en reemplazo de Elektra López. Desde entonces, ha sido solamente manager en televisión, pero ya regresó al ring.

Luchó durante 4 ocasiones en el pasado mes de diciembre. El 2 de octubre, luchó en una lucha no televisada de SmackDown. Junto a Cruz del Toro, Joaquin Wilde y Damian Priest, fueron vencidos por Braun Strowman, Madcap Moss, Matt Riddle y Liv Morgan.

Y más recientemente, compitió el 26 de diciembre de 2022 en el Madison Square Garden de New York. Hit Row (Ashante Adonis, Top Dolla y B-FAB) vencieron a Cruz del Toro, Joaquin Wilde y Zelina Vega.

El 28 de diciembre en Greensboro, North Carolina, Emma, Kofi Kignston y Madcap Moss vencieron a la misma tripleta antes mencionada de Legado del Fantasma, lucha y resultado que se repitió el 29 de diciembre en Miami, Florida. Solo que, en este show, Vega abofeteó a Moss y su novia, Emma, le cayó encima con una plancha cruzada hacia fuera del ring:

And she broke my nail. Bitch. rip to the cutest nail there ever was.. @TenilleDashwood https://t.co/VwrddZ2uP6

— Zelina Vega abofetea a Madcap Moss y Emma reacciona.

— Y ella rompió mi uña. Perra. Que en paz descanse la uña más linda que jamás he tenido.

Hace unos días, reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo Santos Escobar adelantaba que en 2023, su facción se iba a expandir. No se sabe si se añadirán nuevos luchadores a la facción, o si está hablando de que Vega volverá oficialmente al ring en televisión. Y es que, ya la propia luchadora de ascendencia puertorriqueña le reveló a un aficionado que volverá al encordado:

Soon. I’m not strictly anything. I. Do. It. All… not many can say that. https://t.co/k9HllXaMgO

— 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) December 30, 2022