Una vez dejaron atrás NXT, donde obtuvieron un notable éxito, Legado del Fantasma utilizó el resto del 2022 para asentarse en SmackDown. Han tenido algunas rivalidades, muchos combates, buenos momentos, ninguno de sus luchadores (Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquin Wilde) había pertenecido antes al elenco principal y el objetivo era entrar en la dinámica de los grandes escenarios. Ahí les vino muy bien el camio de Elektra López por Zelina Vega. «La Muñeca» ya lleva unos cuantos años lidiando con las Superestrellas más importantes.

Y el 2023 debería ser el año en que empezaran a triunfar realmente tanto en la marca azul como en Raw si tienen la oportunidad. Con el paso de los meses veremos si eso es lo que sucede pero ante de descubrirlo nos detenemos en las declaraciones que la facción, en concreto, Zelina Vega, hicieron anoche después de SmackDown. Porque la mánager adelantó que el año próximo van a expandirse. ¿De qué manera? No lo aclara, pero entendemos que se refiere a sumar a más miembros a la agrupación. No parece que hagan falta, pero sería interesante.

«Te daremos tu pequeña exclusiva. Mientras Legado del Fantasma recibe el Año Nuevo, nuestra empresa perfecta no solo seguirá prosperando en 2023, sino que se expandirá”.

