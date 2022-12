Zelina Vega quiere luchar «de verdad» con Liv Morgan

Zelina Vega y Liv Morgan solo han tenido cuatro manos a mano en las 23 veces que compartieron el encordado en WWE. El primero fue en el SmackDown del 2 de julio de 2021. El segundo en el programa de la misma marca azul de 24 de septiembre del mismo año. El tercero en el Main Event del 21 de febrero de 2022. Y el más reciente en el Raw del 14 de marzo. Tres de ellos los ganó la ex Campeona SmackDown. Tres de ellos también no alcanzaron los tres minutos. Nunca tuvieron una rivalidad la una contra la otra. Ni va a suceder pronto, aparentemente.

► Zelina Vega apunta a Liv Morgan

Pero a la ex Reina del Ring le gustaría que sí. O al menos que les dieran 20 minutos para enfrentarse. Aunque cree que el mundo no estaría preparado para lo que harían juntas. Eso mismo dice «La Muñeca» en una reciente publicación en redes sociales, donde se saca el tema de la manga porque no está contestando a su compañera de vestidor ni a un fanático. Y las respuestas que está recibiendo son muy positivas. Veremos si a la compañía le interesa verlas luchar próximamente. En estos momentos sus respectivas historias están realmente alejadas.

The day @YaOnlyLivvOnce and I get 20 mins to wrestle.. and just really WRESTLE… the world wouldn’t be ready. I’ll say that for DAMN SURE. — 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) December 3, 2022

«El día que Liv Morgan y yo tengamos 20 minutos para luchar… y solo realmente LUCHAR… el mundo no va a estar preparado. Lo digo totalmente EN SERIO».

Es interesante lo que señala Zelina Vega sobre luchar de verdad, lo cual es una crítica velada a que en ocasiones las mujeres (y los hombres) en WWE no tienen esa oportunidad sino que simplemente se suben al encordado para realizar unos cuantos movimientos que simplemente hagan avanzar la trama que están contando.

¿Os gustaría ver un mano a mano entre Zelina Vega y Liv Morgan?