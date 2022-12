Sami Zayn quiere volver a trabajar con Kenny Omega

Sami Zayn y Kenny Omega compartieron el encordado en nueve ocasiones cuando eran luchadores independientes de 2008 a 2012. En compañías importantes como ROH o DDT; su último combate fue en esta última, cuando Omega arrebató a Zayn (entonces El Genérico) el Campeonato de Peso Abierto KO-D. Si miramos a la actualidad, cualquiera diría que es improbable que vuelvan a trabajar juntos pues parece que SZ nunca abandonará WWE mientras que con «The Cleaner» ocurre lo mismo en AEW. Aunque en este loco mundo de la lucha libre profesional…

► Sami Zayn se acuerda de Kenny Omega

Y es interesante apuntar que el «Underdog From The Underground» quiere volver a hacerlo. Así lo señala en su reciente entrevista en el podcast Peter Rosenberg’s Cheap Heat.

«Son tipos con los que he trabajado antes a los que echo de menos y con los que me encantaría volver a trabajar ahora, como Kenny Omega, solo como ejemplo. Estoy enumerando a muchos chicos de AEW aquí, pero sabes que no lo he visto en 10 años. Eso es una locura. La última vez que lo vi fue en diciembre de 2012 y, ya sabes, lo extraño y extraño trabajar con él. Fue muy fácil trabajar con él; en realidad, se parecía mucho a mí, pensé, muy orientado a los detalles».

Recordemos que Sami Zayn renovó no hace mucho su contrato con WWE. En cambio, el de Kenny Omega con AEW acaba en febrero. Aunque podrían añadirle tiempo.

¿Creéis que Sami Zayn y Kenny Omega volverán a trabajar juntos?