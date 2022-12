Zelina Vega: «Ronda Rousey no tiene cerebro»

Aunque ha finales de noviembre, Zelina Vega se rindió en elogios hacia Ronda Rousey, ahora, ha dicho que la actual Campeona SmackDown no tiene cerebro. Y eso sería algo clave para poder vencerla en un combate. Estas fueron sus interesantes palabras para The Bump de WWE:

«Creo que Ronda Rousey es bastante difícil de vencer, en general, como ser humano. No soy estúpida para no darme cuenta de eso. Pero, también, tienes que encontrar un huequito en su armadura y yo ya la encontré. Sí, ah… la encontré, pero me tomó mucha investigación…

► Zelina Vega ataca a Ronda Rousey

«Pero, escucha, nuevamente te lo digo, ella es dominante. No hay nada que ella no pueda hacer. Pero, cuando se trata de cerebros… Nuevamente, ya lo he dicho antes… Ella tiene la fuerza, pero no estoy realmente segura de que tenga el cerebro.

«Y, definitivamente, no tiene el cerebro a mi medida. Entonces, de alguna manera, encontré un huequito en su armadura. Y cuando esté lista para exponer ese huequito, espero que ella también lo esté».

► Así alabó Zelina Vega a Ronda Rousey

«Absolutamente amo a Ronda. Aquí está la cosa, ella no era solo una cualquiera que decidió hacer esto un martes. Era una de las mejores (en MMA). Si hiciera ese cambio de carrera para ir a WWE, atrayendo a sus fanáticos, mezclando a nuestros fanáticos con los suyos, y es algo que la gente no suele ver. Las personas que se enojan porque Ronda está aquí son las personas que están molestas porque no tienen esa oportunidad. Para mí, ella no ha sido más que dulce, no ha sido más que respetuosa, se esfuerza, y es una jugadora y me encanta eso.

«Ella es súper dulce y súper genial. Cuando se trata de personas que no están contentas de que ella esté allí, le doy crédito porque no solo recibe mi*rda de los fanáticos de UFC, sino que siempre recibe mi*rda de los fanáticos de la lucha libre, y ella dice: ‘A la mi*rda, voy a hacer esto y me divertiré haciéndolo’. En última instancia, es su vida y odio que la gente se enoje tanto: ‘Odio que ella esté allí y se cague en el negocio’. De todos modos, ella está trayendo dinero, ¿puedes tú?

«Nunca he estado en el ring con ella, así que no puedo decir si es recia o no. Ella tiene experiencia en UFC. Nunca he estado en el ring con ella, así que no puedo decirlo, pero diré que sí se lastimaron o que algo sucedió. No veo que fuera a propósito, no lo veo así con Ronda, es demasiado buena persona, eso lo he llegado a conocer, no la veo maliciosa, no la veo tratando de desquitarse con las personas o específicamente tratando de lastimar a las personas por cualquier motivo. Todos tienen sus propias relaciones personales con las personas, pero me encanta que ella esté con nosotros».