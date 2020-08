Así reaccionó Seth Rollins al embarazo de Becky Lynch

Para muchas personas, ser papá es una de las metas de su vida y una de las mayores felicidades en la misma. Para otros es todo lo contrario. Pero Seth Rollins se encuentra en el primer grupo de personas, según reveló recientemente en una entrevista con People, en donde se refirió a cómo reaccionó ante la noticia de que su prometida, Becky Lynch, estaba embarazada.

► Para Seth Rollins, ser papá ha sido una gran experiencia

"Oh, fue genial, estaba tan emocionado. Hicimos la prueba, la vimos y decía que estaba embarazada y, ella estaba más sorprendida y yo simplemente estaba emocionado. Estaba tan emocionado, creo que, desde el principio. Desearía haber tenido una cámara encendida en ese momento, porque alcé los brazos en el aire, estaba tan emocionado.

"Es una de esas cosas en las que nunca sabes cuándo vas a estar listo para algo así, pero tan pronto como sucede, pensé: 'Sí, estoy listo para eso, vamos, hombre. Vamos a esto esto'. Ha sido un viaje, y hasta ahora vamos en la primera mitad".

Además, Rollins tuvo tiempo para responder a los comentarios de John Cena, quien lo resaltó como uno de las dos mejores Superestrellas WWE en medio de los shows en esta pandemia:

"John es alguien a quien respeto mucho como luchador, pero también como ser humano, así que para que mi nombre esté al frente de su mente, cuando se le pregunta acerca de eso, como alguien que vale la pena, significa mucho viniendo de él. Simplemente le tengo mucho respeto, por lo que ha hecho por la industria, pero también, es un gran tipo. Ser considerado en tan alta estima por él es genial, lo aprecio mucho".

Y también habló sobre su lucha contra Dominik Mysterio este 23 de agosto en SummerSlam 2020:

"Usamos el viejo dicho: 'Esto no es ballet'. Y no lo es, es algo físico. Aunque resistió los golpes como un campeón, hombre. Se lastimó bastante, se sacaron algunas buenas fotos de él. Y estoy seguro de que eso avivó el fuego en él, y en SummerSlam, podremos llevarlo a mi nivel y podremos tener una buena lucha".

► ¿Será el hijo o la hija de Seth Rollins y Becky Lynch luchadores?

"Oh, Dios, si quiere hacer hacer... será asunto de él o de ella. Lo apoyaré en cualquier esfuerzo que elija. Al final del día, si mi hijo es feliz, yo también soy feliz. La industria ha sido muy enriquecedora en mi vida y me ha dado personas que son mis mejores amigos, y me ha dado a mi esposa. El valor que ha agregado a mi vida la lucha libre ha sido algo que ni siquiera puedo cuantificar. No podría expresarlo con palabras".

_____________________________

