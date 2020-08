WWE quería que Kofi Kingston fuera "la versión negra de Jeff Hardy"

Kofi Kingston y Jeff Hardy solo han compartido encordado en cuatro ocasiones. Esto puede resultar sorprendente teniendo en cuenta todo el tiempo que han compartido en WWE. Pero no tanto pensando en que ambos son amados por los fanáticos y que no tendría sentido enfrentarlos. Aunque, curiosamente, tres de esas veces fueron oponentes (Royal Rumble 2019, un Gauntlet Match y Elimination Chamber 2019 por el Campeonato WWE). En la última, también el año pasado, unieron fuerzas en un combate de tercias en SmackDown.

► Kofi Kingston, ¿la versión negra de Jeff Hardy?

Podrían encontrarse muchas similitudes entre ambos luchadores, del mismo modo que muchas diferencias. Puede que hubiera amigo más semejanzas de haber tomado Kingston la idea que le propusieron desde el departamento de merchandising de la empresa en el año 2010 cuando estaban preparando nueva mercancía. En el más reciente episodio del The New Day: Feel The Power, quien fuera Campeón WWE relató esta historia de acuerdo a la cual le indicaron que podría haber utilizado por aquel entonces pintura corporal como utiliza Hardy.

“Tengo una historia divertida. Eso fue... Creo que en el año 2010. Yo estaba con el equipo de merchandising, estaban intentando lanzar nuevas camisetas. Había algunos diseños realmente horribles, y uno de ellos me pareció bastante extraño. Era como una silueta mía con una extraña pintura corporal.

"El tipo de la mercadería fue como que me estaba lanzando esa idea. Me dijo: '¿Podrías salir y llevar pintura corporal de luz negra? ¿Puedes ser como la versión negra de Jeff Hardy?'. Yo le dije: '¡¿De qué estás hablando?! ¡¿Quieres que salga con pintura que me haga brillar en la oscuridad?! ¡Eso es estúpido! ¡¿Por qué alguien haría eso?!'".

Muchos quizá estén pensando al leer esto en Naomi, que precisamente sus atuendos se basan en brillar en la oscuridad. La luchadora estaba en el podcast en ese momento y Kingston comentó que para ella funciona muy bien. Además, quiso añadir que si finalmente WWE hubiera tomado ese camino con él "podría haberlo hecho". Pero eso no fue lo que ocurrió. La carrera del ahora veterano gladiador fue por otros derroteros hasta formar The New Day. Nunca nada de lo que hizo tuvo que ver con la pintura corporal ni con brillar en la oscuridad.

En este momento, Kingston se encuentra lesionado; podría estar de vuelta en la acción a mediados de septiembre. Esta es la razón, unida a la también lesión de Xavier Woods, de que Big E esté trabajando individualmente. No está claro qué va a pasar cuando los dos lastimados vuelvan a los encordados pero mucho se está rumorando acerca de que el trío se separe, aunque sus tres miembros siempre han puesto en claro que no es lo que quieren. Por otro lado, cualquiera de ellos podría seguir su camino sin que eso sea necesario, mientras siguen siendo mejores amigos.

