Adesanya comenta sobre el cambio de Jones al peso completo

Jon Jones se ha alejado de su corona de peso semicompleto después de una disputa con UFC con respecto a una posible súper pelea con Francis Ngannou. Acusó al presidente de UFC, Dana White, de mentir sobre las negociaciones del contrato y no pagarle lo que se merece.

Después de la pelea por el título de peso completo de Daniel Cormier y Stipe Miocic en UFC 252, White confirmó que Jones no peleará con Ngannou a continuación, pero su posible ascenso al peso completo es, sin embargo, "interesante".

Ahora, el campeón de peso mediano, Israel Adesanya, ha intervenido en los planes del ex campeón de peso semicompleto, ya que está convencido de que el peleador camerunés lo “romperá”.

"Mire cuánto tiempo le tomó subir al peso completo. Finalmente. Esperaba que lo hiciera de inmediato, pero todavía no había defendido mi cinturón. He defendido mi cinturón dos veces ahora, voy a defenderlo un par de veces más y luego haré lo que me propuse. Pero, sí, la olla llamando a la tetera negra de su parte. Ve a poner un poco de músculo en las piernas de palillos que tienes y ve a pelear contra Francis Ngannou y observa cómo te rompe. Aunque espero que no lo haga. Quizás sí. ¿Quién sabe?".