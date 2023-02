Así es WarGames en WWE 2K23

“¡Ya era hora!” pensará más de un jugador empedernido a la franquicia de videojuegos de WWE. Con WWE 2K23 llegó WaerGames, creado originalmente por el miembro del Salón de la Fama de WWE Dusty Rhodes en 1987, y que volvió a debutar con un nuevo aspecto en NXT TakeOver: WarGames en 2017 antes de llegar al elenco principal de WWE con Survivor Series: WarGames el pasado año. En WWE 2K23, los jugadores por fin podrán meterse en el combate de doble ring y doble jaula de acero por primera vez en un videojuego, compitiendo en multijugador 3 vs. 3 ó 4 vs. 4.

►¡Por fin! WarGames llega a la franquicia de videojuegos de WWE

Internamente, 2K hace tiempo que quería incluir este tipo de lucha. Mientras desarrollaban WWE 2K22, pudieron realizar algunos cambios que les permitirían hacerlo realidad en WWE 2K23. Sabían que esto requeriría un esfuerzo de todo el equipo, que les pondría a prueba en casi todos los aspectos del juego, desde los objetos hasta las arenas, las entradas, la lucha en la jaula, los lanzamientos, los saltos, la IA y mucho más. En cuanto pudieron jugarlo, vieron inmediatamente lo bien que se lo iban a pasar los jugadores dadas todas las diferentes situaciones que introduce WarGames, como que las Superestrellas entren en el ring a intervalos creando situaciones de 2 vs. 1 o 3 vs.2. Con el combate en jaula, las armas y la zona entre los dos rings, a la que llaman “la trinchera”, sabían que sería un espacio totalmente nuevo para luchar, así que tuvieron que ir a la mesa de dibujo y pensar qué tipo de interacciones esperarían tener allí los usuarios.

►¿Cómo funciona la lucha de WarGames?

– Comienza con dos Superestrellas en el ring, mientras que los miembros del equipo se encuentran en jaulas separadas.

– A intervalos regulares, miembros alternos de cada equipo serán liberados de sus respectivas jaulas y entrarán en el combate.

– Una vez que todos los miembros del equipo han sido liberados y han entrado en la lucha, WarGames comenzará oficialmente

– WarGames se puede ganar por conteo o sumisión o lanzando a tu oponente fuera de la jaula.

►Arenas

– NXT TakeOver: WarGames

– Survivor Series: WarGames

– Arena específica de Mi Leyenda

►En solitario o multijugador

Con opciones 3 vs. 3 y 4 vs. 4, no faltará el caos, tanto si juegas solo como con amigos. Como parte de la configuración de la partida, los jugadores también tienen la opción de aleatorizar la ventaja de equipo (qué equipo obtiene la ventaja 2 vs. 1 tras el primer nuevo participante) o asignarla a un bando específico. Los jugadores tampoco están limitados a usar Superestrellas o Leyendas de WWE, ya que se permiten luchadores creados tanto para los combates masculinos como para los femeninos. Además, se permite cierta personalización, como limitar las victorias sólo a pinfalls o sumisiones, en lugar de ambos.

Los intervalos de entrada también se pueden personalizar en incrementos de 30 segundos. Por defecto, las Superestrellas entran en el combate cada 90 segundos, pero puede oscilar entre 30 segundos y cinco minutos. Cuando empieza un combate, los jugadores toman el control de la Superestrella que han elegido. Si esa Superestrella está esperando en una jaula de espera, pueden dejar que la IA juegue hasta que sea su turno de unirse a la lucha o pulsando el botón Ver en Xbox o el panel táctil en los mandos de PlayStation para cambiar rápidamente la Superestrella del equipo que están controlando sin tener que ir al menú Pausa.

Los aficionados pueden disfrutar de WarGames en multijugador local con hasta cuatro jugadores en Steam y PlayStation, y hasta seis en Xbox. Los jugadores pueden jugar en el mismo equipo o dividirse en miembros de cada equipo. También estamos encantados de ofrecer a los jugadores la posibilidad de jugar a WarGames en multijugador online para hasta ocho jugadores en la misma familia de plataformas, ¡así que prepárate para alinear al equipo de tus sueños y dominar el Universo WWE a nivel mundial!

►Jugabilidad

Con dos rings y una jaula de acero de doble ancho, será una auténtica carnicería durante un combate de WarGames. Sin descalificaciones, los jugadores pueden introducir objetos en el combate rebuscando bajo el ring y sacando mesas, señales de stop, palos de kendo y mucho más. Y aunque cada objeto proporciona una dosis extra de peligro, no hay mayor peligro que la propia jaula.

Los jugadores pueden ir subiendo por la pared de la jaula hasta llegar a sentarse encima de ella antes de ponerse de pie. Una vez de pie, hay un largo camino hacia abajo, ¡una mala noticia para los oponentes que se den un gran chapuzón! Con dos rings en los que competir, la acción es frenética y suele tener lugar en ambos al mismo tiempo, incluido el espacio intermedio. Se trata de un lugar ideal para realizar ataques adicionales mientras el rival intenta escapar a otro cuadrilátero o para alcanzar a uno de ellos y pillarle desprevenido.

La introducción de WarGames en la franquicia WWE 2K ha tardado mucho en llegar, aunque WarGames es solo una de las muchas funciones emocionantes que encontrarás en WWE 2K23. Sigue estas y muchas más novedades de WWE 2K23 en Superluchas.