Todos los fans de la WWE están desenando que el nuevo videojuego salga a la venta el próximo 17 de marzo. En Súper Luchas no podemos hacer nada para adelantar esa fecha pero sí para informar a nuestros lectores de todo lo que vamos sabiendo. Y justamente ahora traemos interesantes novedades de la mano de su Director Creativo, Lynell Jinks, y de su Productor Asociado de Jugabilidad, Bryan Williams. Ambos estuvieron compartiéndolas durante una reciente entrevista con Screen Rant.

See @JohnCena, beat John Cena and be #EvenStronger than John Cena in #WWE2K23, coming soon! @WWEgames pic.twitter.com/lNAfHOY9FR

— WWE (@WWE) January 23, 2023