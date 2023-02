Michelle McCool luchó en Royal Rumble 2023 con un atuendo distinto a los que nos tiene acostumbrados y mientras hablaba recientemente en Busted Open Radio afirmaba que le hubiera gustado luchar con él durante toda su carrera ya que es mucho más cómodo de los que ella usaba cuando era una Superestrella a tiempo completo.

► El atuendo de Michelle McCool

“Desearía haber hecho eso durante toda mi carrera. Si hubiera podido luchar con sudaderas y Uggs durante toda mi carrera, habría sido perfecto. La gente no sabe, literalmente uso Uggs todos los días. Hago ejercicio con ellos, entreno los deportes de mi hija con ellos. Los uso en el calor muerto del verano en Texas. Me encantan los Uggs. Literalmente vivo en ellos. Ni siquiera pensé en no luchar con mis Uggs. Hubo un poco de alboroto en Internet, la gete esatba preguntando si iba a estar allí y yo no estaba mintiendo. Yo estaba como,:’Nop. Estaré allí, pero estaré allí con mi hija y mirando’.

“A ella le encanta, y está justo al final de la calle, habíamos planeado ir de todos modos porque el show de [Undertaker] fue la noche anterior. No estaba mintiendo. ‘No me llamaron’. Me hubiera encantado, estando en Texas, mi estado natal. Era jueves por la noche, recibí una llamada, nueve días antes del Rumble, pidiéndome que luchara. Ni siquiera pude conseguir que me hicieran el ring para ponerme en forma. Es un juego de pelota completamente diferente. Puedes estar en buena forma, pero la forma en el ring es diferente. No puedo hacer engranajes. Eso es todo lo que tenemos cuando volvamos. ‘Trata de hacer una declaración con tu atuendo’. ‘No puedo hacer un atuendo, ¿qué pasa si salgo de la audiencia?’. ‘Me gusta eso.’ ‘¿Puedo usar mis Uggs y pantalones de chándal?’ ‘Sí.’ Bien, hecho’“..

