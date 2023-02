Dax Harwood alaba de gran manera a su amiga Bayley

Dax Harwood dedicó una parte del reciente episoido de su FTR with Dax Harwood a recordar cómo Mercedes Moné y Bayley cambiaron NXT, haciendo referencia a su combate en NXT TakeOver: Brooklyn, el cual ya es todo un clásico de la WWE.

► Dax Harwood alaba a Bayley

“Creo que ella y Mercedes fueron las dos que cambiaron la percepción de NXT. No solo con las mujeres. Creo que cuando dieron ese combate [en NXT TakeOver: Brooklyn], y la gente lo vio, dijeron: ‘Está bien, eso es lo que quiero ver en mi NXT, ese tipo de combates. Ese drama, esa emoción, ese atletismo. Eso es lo que quiero ver’. Así que cambiaron por completo la mentalidad de lo que NXT debería y podría ser.

“Ella tiene la desafortunada tarea de tratar de superar a su pareja del año pasado, e hicieron un trabajo increíble. La sacaron del parque. Creo que esta fue una revancha para Dallas porque creo que Bayley perdió el cinturón ante Asuka a principios de ese año, así que esaa fue su revancha. Fue una despedida para Bayley, pero vi el combate hoy y fue muy bueno. Me mostró que probablemente nunca obtendrá el reconocimiento que merece por lo buena que es y lo fundamental que es en la lucha libre femenil porque otras chicas obtendrán el brillo y los elogios por los movimientos que realizan.

“Chicos también, no solo chicas. Solo estoy hablando específicamente sobre la lista de mujeres y las chicas con las que estaba asociada porque a veces ponen el movimiento por encima de la historia. Vi ese combate hoy y me recordó que [Bayley] siempre puso la historia primero. Ella siempre puso la psicología primero. Fue un combate de gran ritmo. Incluso en un punto del combate en el que las cosas se pusieron un poco difíciles, ella pudo recuperarlo, lo cual no es fácil de hacer cuando trabajas con alguien donde el inglés no es su primer idioma. Pero ella lo trajo de vuelta, y es una gran capitana. Es una gran base para la lucha libre profesional y es una gran general del ring. Ese combate me recordó lo buena que es en realidad.

El luchador también tiene buenas palabras para Asuka:

“No sé si lo hay, tal vez Muta, podría estar equivocado, pero no creo que haya habido otro talento extranjero, otra estrella japonesa, que haya causado tanta sensación aquí como ella. Se conecta con los fanáticos en Estados Unidos tan bien como se conectó con los fanáticos en Japón. Shinsuke también, pero Asuka… Ella es un talento único en su clase, sin duda”.