Nunca ha escondido Matt Cardona que hacer un regreso triunfal a WWE sería una meta soñada, aunque actualmente se divierta como nadie dentro de la escena alternativa.

Chelsea Green, quien igualmente supondría gran aliciente para Cardona, cree que es cuestión de tiempo, si bien desconoce por qué su esposo aún no ha recibido la llamada del otrora Imperio McMahon, según expuso a Chris Van Vliet.

Pero Cardona no aceptará un regreso incondicional. El ex Campeón Intercontinental quiere ser relevante, como confesó el pasado año en Heated Shenanigans.

«No voy a volver a, ya sabes, solo estar en el programa. Nunca volvería solo por volver. He estado en el elenco. Yo estaba allí. Fui muy afortunado por mi tiempo allí. Pasé más de una década allí. Ya hice todo el asunto de no ser más que un tipo en el elenco. No tengo ganas de volver a hacer eso. Si voy a estar allí, quiero importar. Y creo que probé en los últimos tres años que soy más que capaz de defenderme. Y si alguna vez vuelvo a tener esa oportunidad, creo que se lo demostraré al mundo».

► Una mano amiga para Cody Rhodes

Como dije, Matt Cardona no está precisamente aburrido desde que WWE le mostrara la puerta de salida hace casi cuatro años. El fin de semana de WrestleMania XL, por ejemplo, enfrentará a Blue Kane en GCW Joey Janela’s Spring Break 8.

Y hablando de WrestleMania XL y de la posibilidad de verlo otra vez por WWE, Cardona sugiere ahora su aparición allí, al responder a la pregunta de un seguidor de si podría servir de ayuda a Cody Rhodes en caso de que The Bloodline pretenda cargarse otra vez el estelar de la segunda noche del magno evento, donde «The American Nightmare» buscará conquistar el Campeonato Universal Indiscutible ante Roman Reigns.

If he needs my help… https://t.co/ygfgC7p4hZ — Matt Cardona (@TheMattCardona) March 25, 2024

«Si necesita mi ayuda…»

Recordemos, en caso de que The Rock y Reigns derroten a Rhodes y Seth Rollins la primera noche de WrestleMania XL, The Bloodline podrá intervenir 24 horas después, pues no habrá descalificaciones. En caso de que Rhodes y Rollin ganen, los esbirros de «The Tribal Chief» deberán quedarse lejos del ring el domingo 7 de abril.

Por ende, una victoria de Rock y Reigns propiciaría la presencia de Cardona, aunque no descartemos que The Bloodline interfiera en cualquiera de los casos. El problema es que Cardona merecería un retorno algo más ceremonioso.