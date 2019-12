Anuncian la edición 2020 del torneo Dusty Rhodes Tag Team Classic

La noche de ayer, durante la emisión del programa semanal de NXT, se anunció que el próximo año 2020 tendremos de regreso uno de los torneos más completos y emocionantes que WWE nos ha dejado en los últimos años, el Dusty Rhodes Tag Team Classic.

► Un poco de historia sobre esta competición

El Dusty Rhodes Tag Team Classic de NXT se llevó a cabo por primera vez en agosto de 2015 y fue un homenaje al desaparecido miembro del Salón de la Fama de WWE, Dusty Rhodes. En aquella primera edición de 2015, anunciada durante la celebración de NXT TakeOver: Brooklyn, se pudieron ver combates eliminatorios tanto en los eventos en vivo de NXT como en los televisados y la final se disputó en otro evento especial y recordado, NXT TakeOver: Respect, en el mes de octubre de ese mismo año. Los ganadores fueron Finn Balor y Samoa Joe, una pareja surgida de la nada que posteriormente tendría sus más y sus menos para llevarnos a una de las mejores rivalidades que se recuerdan en NXT.

En la segunda edición, celebrada en 2016, también participaron 16 equipos y la gran final tuvo lugar en uno de los mayores eventos del año NXT TakeOver: Toronto. Finalmente AoP se llevaron la victoria ante TM-61.

En 2017 no hubo torneo, dada la complejidad de la agenda de aquel año, pero regresó en 2018 con una finalísima por todo lo alto en NXT TakeOver: New Orleans, la noche antes de WrestleMania. Fue entonces cuando se enfrentaron The Undisputed ERA (Kyle O’Reilly y Bobby Fish) vs. AoP vs. Roderick Strong y Pete Dunne, en un combate que siempre se recordará por la traición de Strong a Dunne, pasando aquella misma noche a formar parte de Undisputed ERA que no solo se llevaba la Dusty Rhodes sino que además se convertían en Campeones de Parejas NXT.

Llegamos así a 2019. Este mismo año se celebró la cuarta edición de esta competición, en el mes de febrero, que contó con tan solo ocho equipos y que acabó coronando a AleiSter Black y Ricochet quienes vencieron en la final a The Forgotten Sons. En esta ocasión el enfrentamiento no fue dentro de ningún NXT TakeOver sino que se disputó durante las grabaciones del 13 de marzo.

► ¿Quiénes participarán en 2020?

WWE no ha querido aún revelar el nombre de los equipos que participarán en la quinta edición ni tampoco hemos recibido noticias sobre el mes (o los meses) en los que se celebrará la competición; eso sí, nos han emplazado al programa de Año Nuevo para conocer los nombres de las parejas que optarán a uno de los mayores galardones de la actualidad no solo en NXT sino en toda la WWE.

