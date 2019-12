Vince McMahon casi echa por tierra la carrera de Stone Cold

Stone Cold Steve Austin es una de las más grandes Superestrellas de WWE de todos los tiempos, dio cada uno de los pasos que tenía que dar para poner su nombre en la historia de la lucha libre. Pero no fue un camino fácil. Hubo muchos baches que tuvo que sortear. Y lo hizo. Hablando, luchando, segmentos, combates… Es más, actualmente sigue haciendo las delicias de los fans. No puede luchar, apenas aparece en los shows de la empresa, pero afortunadamente tenemos su podcast, Broken Skull Sessions. E indirectamente de vez en cuando lo hace también a través de anécdotas.

Una anécdota de «La Serpiente de Cascabel» precisamente es lo que nos ocupa ahora gracias a Vince Russo, que recientemente acudió como invitado a Talk is Jericho. El antiguo director creativo del Imperio McMahon recordó cuando firmaron a Austin de WCW y la intención que tenía Vince McMahon de que no utilizara para nada el micrófono, sino que fuera Ted DiBiase quien hablara por él.

«Yo era un admirador de Steve Austin cuando estaba en WCW. Entonces se notaba que este tipo tenía una personalidad fuera de serie. Y nunca olvidaré lo que Vince me dijo: ‘No quiero que Steve Austin diga una sola palabra. No va a decir nada. Ted DiBiase hablaré por él’. Lo juro por Dios, pensé que él nunca había visto a Austin. No tenía ni idea. Entonces fui a hablar con Steve para decirle lo que Vince quería que hiciera. Tengo que darle el mérito a Austin (de lo que ocurrió después) porque cada semana era como: ‘Vince, tienes que darme más, tienes que darme un micrófono, tienes que darme más, tienes que darme más'».