Hay otro retador para el Campeonato de los Estados Unidos.... Y no es Seth Rollins

Durante el último episodio de Raw se contó con un Gauntlet Match entre R-Truth, Akira Tozawa, Ricochet, Matt Hardy, Humberto Carrillo y Andrade, para determinar al retador número 1 al Campeonato de los Estados Unidos que porta Rey Mysterio.

Precisamente este encuentro constituyó en uno de los puntos más altos y a la vez uno de los más bajos de este lunes, puesto que contamos con buenos duelos durante su desarrollo, siendo estos los puntos más destacables (donde sobresalen las actuaciones de Ricochet y Humberto Carrillo); sin embargo, el resultado final (en ese momento) le restó todo propósito a esta serie de luchas que se llevaron a cabo.

Precisamente esta falta de claridad, que se combinó con la aparición de Seth Rollins y AOP para atacar a Rey Mysterio, y el consecuente reto por el Campeonato de los Estados Unidos que Mysterio aceptó, permitió que se programara para el programa de WWE Raw del 23 de diciembre el encuentro titular entre ambos.

A pesar de lo ocurrido, WWE emitió la actualización en relación a las consecuencias del Gauntlet Match del lunes pasado. Primero, brindó un informe de la situación de Humberto Carrillo, quien fue sacado en una camilla y llevado a un centro médico local, luego de recibir un Hammerlock DDT por parte de Andrade en el piso de concreto. Carrillo fue llevado.

En la misma actualización, también se declaró a Andrade como el ganador del Gauntlet Match del lunes. He aquí el comunicado oficial de WWE:

«Tras el brutal ataque de Andrade contra Raw, Humberto Carrillo fue atendido en un centro médico local, se le permitió volar a casa y tendrá una evaluación de seguimiento el jueves por la mañana, según ha podido conocer WWE.com.

«Durante el Gauntlet Match de Raw para determinar el próximo retador para el Campeonato de los Estados Unidos, Carrillo derrotó a Ricochet y se suponía que lucharía contra Andrade en la próxima contienda. Sin embargo, Andrade atacó desde el principio, aplicándole a Carrillo un Hammerlock DDT contra el concreto expuesto, dándole a Andrade la victoria y una futura oportunidad de título de los Estados Unidos. A pesar de la derrotay el ataque, Carrillo acudió a Twitter el martes por la mañana para avisar a su adversario».

“El ídolo”? Really @AndradeCienWWE you call yourself "the new face of Latinos" leaving me out of the gauntlet match attacking me from behind, this is not what men’s do.

I will come back stronger and go on you at any cost. pic.twitter.com/TOtsoYQyWv

— Humberto Carrillo (@humberto_wwe) December 17, 2019