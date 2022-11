Anthony Ogogo: «AEW quitó tiempo de mi lucha contra Cody Rhodes»

El 30 de mayo de 2021, el exboxeador británico Anthony Ogogo y medallista olímpico de bronce en Londres 2012, tuvo el combate más grande de su muy corta carrera en la lucha libre profesional. De hecho, esa fue su tercera lucha en AEW y su cuarto combate desde que debutó en 2019.

Su rival fue nada más y nada menos que el experimentado Cody Rhodes, y el escenario fue Double or Nothing 2021, uno de los PPVs más exitosos en la historia de la compañía. El combate, aunque entretenido, no fue muy bien calificado, pues obtuvo 2.25 estrellas de 5 posibles por parte de Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter.

Ahora, Ogogo ha sorprendido al revelar que AEW no les dio mucho tiempo para desarrollar su combate en el ring. Estas fueron sus interesantes declaraciones en una reciente entrevista con Cultaholic:

«No quiero meterme en problemas, así que no voy a hablar demasiado. A veces, el silencio vale más que mil palabras. Pedí que sonara el himno y dijeron que no por ciertas razones, ciertas cosas que había por ahí. Pregunté si podía tener a personas, unos extras, vestidos como beefeaters. Y no me dieron eso.

«Pedí algunas cosas para poder aumentar el aura de la lucha, pero no me las dieron. La lucha fue buena. Pero, podría haber sido realmente buena. Nos recortaron minutos de nuestra lucha por falta de tiempo. Creo que hubo una batalla campal antes de nuestra lucha, que se extendió por mucho tiempo.

«De hecho, habíamos filmado una viñeta de cinco minutos muy genial, con un montaje al estilo de Rocky. Piensa en los videos promocionales que salían antes de las luchas de Stone Cold Steve Austin y The Rock, que quieres verlos todo y hacen que te quedes echando espuma por la boca.

«Filmamos un video promocional reamente genial para esa lucha, pero tuvieron que no pasalo por por falta de tiempo. Se nos quitó el 40 por ciento de tiempo de nuestro combate, así que eso fue realmente frustrante. Era mi primera incursión en un gran escenario. Y salió así.

«Además de los buffbeaters, había pedido salir con unos bulldogs al ring y tampoco los obtuve. La lucha no pudo ser exactamente lo que hubiera podido haber sido, porque tuvimos limitaciones de tiempo, lo cual es algo que entiendo.

«Después de eso, tuvimos una gran reunión en donde nos dijeron que todos debíamos ajustarnos al tiempo presupuestado para nuestras luchas y no extendernos. No es justo que a otra gente se le tenga que cortar tiempo de sus luchas debido a la falta de profesionalismo de otras personas.

«Pero, bueno, tuve un montón de diversión. Me hubiera gustado que ciertas cosas hubieran resultado un poquito diferente, pero creo que puedo ser alguien muy importante en la lucha libre profesional en el futuro. Siento que seré una cosa grande».