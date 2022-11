En la reciente edición de Friday Night SmackDown, The Viking Raiders (Erik e Ivar) reaparecieron tras estar varios meses fuera de acción, pero no llegaron solos, puesto que Sarah Logan arribó con ellos y el trío atacaron a los miembros de Hit Row, fue algo que todos celebraron, porque el grupo ya no es el mismo de antes. Esto impidió el debut de B-Fab en un ring de SmackDown, dado que tenía previsto una lucha contra Zelina Vega, quien llegó en compañía de Legado del Fantasma.

► Dutch Mantell vio con buenos ojos el regreso de los Viking Raiders

El ex manager de WWE, Dutch Mantell, compartió sus pensamientos sobre el regreso de The Viking Raiders a SmackDown en su reciente podcast SmackTalk. Mantell calificó al regreso como algo bien ejecutado, ya que salvó al Universo WWE de ver un encuentro «potencialmente horrible» entre Zelina Vega y B-Fab, aunque agregó que se había olvidado de la existencia de los ex Campeones de Parejas Raw.

«Fue totalmente inesperado. De hecho, me había olvidado de los Viking Raiders. Olvidé que incluso estaban aquí, no los había visto en mucho tiempo. Pero fue bueno para ellos regresar de esta manera, además nos salvó de tener que ver probablemente una lucha horrible. Nos salvaron de eso, así que cinco aplausos para eso».

Una vez que se develó el misterio de la voz detrás de las recientes promos de los Viking Raideres, una nueva facción se suma a la marca azul, y curiosamente junto a Hit Row y Legado del Fantasma cuentan con una integrante femenil, lo cual permitirá tener una variedad de encuentros en las siguientes semanas.