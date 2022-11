La ex aspirante al título femenino del peso pluma de la UFC, Megan Anderson, tuvo unas duras palabras para su antigua casa de las MMA.

En un reciente tuit, Anderson compartió su experiencia en Glory MMA en Missouri y cómo podría haber impactado su desempeño contra Nunes.

«Cuando sólo recibes una sesión de almohadilla de 30 minutos a la semana durante los 7 meses que estuve en el campamento y no recibiste ningún otro entrenamiento individual, nadie eligió mis compañeros de entrenamiento / rondas o incluso me entrenó a través de esas rondas durante todo el tiempo, cuando no importa cuántas veces pedí sentarme y hablar sobre un plan de juego siempre se dio una excusa para que nunca ocurriera, entonces no es tirarlos debajo del autobús …» dijo Anderson en un mensaje capturado.

«Ahora Brandon [Moreno] tuvo una sesión personalizada todos los días… si me estás diciendo que sólo una sesión de almohadilla de 30 minutos a la semana es suficiente para una pelea por el título mundial contra la mejor luchadora de todos los tiempos es suficiente entrenamiento entonces estás delirando».

Una de las personalidades más destacadas de Glory MMA es el peso mosca de la UFC Jeff Molina. Ha hablado en numerosas ocasiones a favor de su entrenador jefe, James Krause, y el año pasado defendió que debería ser el «Entrenador del Año» de las MMA. Molina fue uno de los primeros en denunciar las acusaciones de Anderson hacia el equipo.