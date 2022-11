Anthony Ogogo explica su actual estatus en AEW

Quizá no es tan sencillo pero Anthony Ogogo pasó de rivalizar con Cody Rhodes a desaparecer de AEW. Sí ha estado bastante activo en Dar y Dark: Elevation, pero ni mucho menos tanto en Dynamite o Rampage. De ello estuvo hablando recientemente en Cultaholic for Desert Island Graps. Señala como uno de los motivos del poco uso que le han estado dando en los programas principales los problemas de visa que tuvo a finales de 2021 que provocaron que cuando volviera a estar activo el panorama había cambiado con las nuevas contrataciones.

► El estatus de Anthony Ogogo en AEW

“He estado trabajando en Elevation, adquiriendo experiencia, mejorando y perfeccionando mi oficio. Confío en el jefe. Tony Khan es un genio absoluto. Al igual que QT (Marshall), es un genio. Los dos juntos, luego Sonjay Dutt, que es increíble, Pat Buck, que es genial, Tony Schiavone es realmente bueno, los Bucks (Matt y Nick Jackson) y Kenny (Omega). La gerencia de AEW, tienes genios y trabajan muy bien juntos, dirigidos por Tony Khan. Realmente confío en QT y Tony Khan y confío en dónde estoy y en que me ayudarán en el momento adecuado y tendré la oportunidad cuando sea el momento adecuado. Me siento frustrado porque estoy mucho tiempo lejos de mi familia y estoy en un país en el que no me gusta estar, trabajando duro por este sueño y quiero tener estas oportunidades.

«Creo que hay muchas cartas en el paquete, muchas cartas importantes también. El año pasado, después de mi rivalidad con Cody, tuve que irme porque tenía algunos problemas con la visa. Para resumir, me robaron el pasaporte y, como es típico en los Estados Unidos, es muy difícil obtener una identificación. Me robaron el pasaporte y, por lo tanto, me robaron la visa. Tenía que obtener una nueva visa, la única manera de obtener una nueva visa era salir de Estados Unidos y una vez te vas, no puedes volver sin una visa. Tuve que conseguir una cita. Con el COVID, todas las embajadas están cerradas, hay una lista de espera de un año.

«Me habían descartado de la televisión durante nueve meses porque se suponía que debía estar fuera durante nueve meses. Cuando volví, todo había cambiado. Firmaron a Bryan Danielson, el mejor luchador que probablemente haya vivido, firmaron a (CM) Punk y esto, aquello y la otra persona. Todo el panorama cambió. Cody se fue, yo volví. Todo acaba de cambiar y creo que soy un talento tan único que es difícil saber qué hacer conmigo. Todo lo que he hecho es trabajar lo más duro posible para ser lo mejor posible. Una vez que me dejan entrar, anoto un hat-trick y luego empiezo la próxima semana».