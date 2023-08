Angelo Dawkins y Montez Ford anuncian su alianza con Bobby Lashley

Después de la campal que se armó en la lucha entre LA Knight y Sheamus, las cosas quedaron bastante calientes entre varios luchadores.

Así fue como Ridge Holland y Butch se encontraron con Karl Anderson y Luke Gallows, lo que llevó a pactar un duelo entre ambos equipos en ese mismo momento.

Ambos conjuntos son conocidos por su estilo de lucha recia y sus fuertes castigos, además de su gran fuerza, y no dejaron nada al azar, lanzando golpes a diestra y siniestra.

Pero de forma sorprendente, vestidos de traje, aparecieron Angelo Dawkins y Montez Ford para atacar a los dos equipos. Al final, Bobby Lashley apareció para hacer oficial su alianza con Street Profits.

The Street Profits, wearing suits, attacked both the OC and Brawling Brutes in heelish fashion. However, they were loudly cheered and when Bobby Lashley came out, the crowd erupted in Bobby chants. #WWE #Smackdown pic.twitter.com/4CJuWRe6Ak

— NoDQ.com: WWE and AEW news (@nodqdotcom) August 5, 2023