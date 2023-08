Randy Orton está en la sede de SummerSlam

Randy Orton ha estado ausente de los cuadriláteros desde mayo del 2022, luego de lo cual “The Viper” tuvo que pasar por una cirugía de espalda tras años acumulando dolencias en esa zona del cuerpo, probablemente debido a que los RKO le han pasado factura. Su padre,“Cowboy” Bob Orton, mencionó hace unos meses que existe la probabilidad de que no vuelva a luchar, aunque «The Legend Killer» ha comenzado a entrenar, pero sin contacto físico.

► Las especulaciones surgen en torno a Randy Orton

A poco más de 24 horas de que se lleve a cabo Summerslam, surgió un nuevo informe de PWInsider, Orton ha sido visto en Detroit, ciudad sede del siguiente premium de WWE, aunque no reveló mayores detalles.

«Randy Orton está en Detroit antes de Summerslam, confirmó PWInsider.com.»

Sin embargo, una actualización de Fightful Select, mencionó que ha estado con fuentes cercanas a Orton, afirmando que el ex campeón mundial todavía está lejos de regresar al ring. De hecho, no es la primera vez que se menciona esto, y no hay una fecha estimada para su regreso.

«A pesar de los informes de que Randy Orton está en Detroit, personas cercanas a Randy me dicen que no está médicamente autorizado para regresar en este momento.«

A pesar de su aparente presencia en SummerSlam, no parece muy probable que se dé el regreso de Randy Orton al ring, pero tampoco se descarta de que WWE quiera mantener todo en secreto para el gran evento que se llevará a cabo este sábado.