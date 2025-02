Andre Chase y Thea Hail se despiden de Duke Hudson

Entre tanto suceso importante en este Road to WrestleMania una de las noticias de ayer que más revuelo causó en el Universo WWE fue el despido por sorpresa de Duke Hudson, Superestrella de NXT. En realidad, llevaba un rato sin aparecer en televisión pero no había habido ningún indicio de que la compañía tomaría esa decisión con él. Ya hemos sabido el motivo, así como también conocido el punto de vista del propio luchador.

Tras la noticia, Andre Chase y Thea Hail, sus amigos en la Chase University, le dedicaron bonitos mensajes:

I just wanted to publicly thank Duke Hudson for all of his hard work and contributions to Chase U.

From the poker table, to the classroom, to the tag-team Match of the Year, all the way to top as champions in the WWE.

You the real MVP ‼️🏆 🙌🏼#WWENXT pic.twitter.com/a1xZPgOdHr

— Andre Chase | twitch.tv/ChaseUniversity (@AndreChaseWWE) February 4, 2025