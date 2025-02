Triple H no veía a Duke Hudson en el main roster de WWE

Unas cuantas horas atrás informábamos en Súper Luchas a través de una fuente no oficial que WWE había despedido a Duke Hudson, hasta ahora y desde 2016 una Superestrella de NXT. Una noticia que provocaba alboroto pero que en un primer momento no estaba confirmada, de hecho, el luchador aún aparecía en el sitio web oficial de la compañía.

► Duke Hudson, despedido

Pero ahora se confirma aquel primer reporte con una reciente publicación del propio Hudson en redes sociales titulada «Al siguiente capítulo«:

Hudson con ropa negra: “Bienvenido a Wrestling With Identity. ¿Tenemos un nombre para ti o para nosotros ya?”

Hudson triste con ropa blanca: “No lo sé.”

Hudson con ropa negra: “Muy bien, vayamos directo al grano. Te han despedido, lo cual podría ser una noticia de última hora para mucha gente aquí. No creo haber visto nada en línea, y no fuiste parte de un grupo afectado por recortes presupuestarios, ¿cierto? Así que esto realmente fue más un ‘te odiamos’. Probablemente por eso te ves tan mal. Quiero decir, yo lo llevo bien, pero ahora que el secreto ha salido a la luz, ¿cómo te sientes respecto a haber desperdiciado seis años de tu vida en ese edificio?”

Hudson triste: “No diría que fue un desperdicio.”

Hudson con ropa negra: “Ah, vamos, piensa en todo lo que pasó en tu tiempo allí.”

Hudson triste: “¿Como qué?”

Hudson con ropa negra: “Bueno, tú y Bronnie (Bronson Reed), por ejemplo. Quiero decir, comenzaron al mismo tiempo, crecieron juntos en Australia. Ahora él está saltando desde la cima de jaulas en Survivor Series, y tú estás siendo eliminado de la televisión… otra vez. Bien. Entonces, Rhea, por ejemplo, ella es una megaestrella. Creció viéndote luchar en Australia. Te encanta contarle esa historia a la gente. Bien, pues ellos te superaron. Tu tiempo fue desperdiciado.”

Hudson triste: “Puedo estar feliz por mis amigos y decepcionado por mis propios fracasos al mismo tiempo.”

Hudson con ropa negra: “¡Oh, vamos! ¡Ahora eres libre! Puedes decir lo que quieras decir. No te limites a lo que aprendiste en el entrenamiento de medios. ¡Dime lo que quieres decir!”

Hudson triste: “No lo sé.”

Hudson con ropa negra: “No he terminado contigo. Volvemos en breve.”

On to the next chapter. pic.twitter.com/NR2XbUJg1C — Duke Hudson (@sixftfiiiiive) February 4, 2025

Además, en el Wrestling Observer Radio comentan así la nueva:

Bryan Álvarez: «Tenían a Chase U, y Chase U era súper popular en NXT. Y todo el mundo solía decir: ‘Bueno, este acto nunca funcionará en el roster principal, bla bla bla’, pero ¿sabes qué? Cada vez que NXT se presentaba en un fin de semana de PLE y atraían a la audiencia habitual de WWE, porque metían a siete u ocho mil personas en el edificio para NXT, Chase U siempre se ganaba al público. Siempre fueron uno de los actos más populares cuando se presentaban en esos grandes recintos durante los fines de semana de PLE. Tal vez no hubiera funcionado por más de seis meses o lo que sea, pero no tengo idea de por qué no subieron ese acto, le dieron una oportunidad por seis meses, tal vez habrían vendido un montón de mercancía y se habrían hecho populares.»

Dave Meltzer: «Estuve un poco sorprendido, pero esta es la cuestión: tiene 34 años y creo que la decisión, esencialmente, fue que lo hemos tenido en desarrollo por, ¿cuánto ha sido?, ¿seis años? Levesque es quien toma las decisiones y, por la razón que sea, no vio a Duke como un tipo para el roster principal.»