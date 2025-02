Jordynne Grace firmó 5 años con WWE e iría a NXT

La anterior actualización acerca de la llegada de Jordynne Grace a la WWE era la inclusión de la luchadora en el elenco oficial en WWE.com. Así la describen:

Cuando escuches la sirena de Jordynne Grace, corre en la otra dirección. Grace se presentó ante el Universo WWE al aparecer en el Royal Rumble 2024 y más tarde en NXT mientras aún era la Campeona de Knockouts de TNA. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que firmara con WWE y compitiera en su primer combate como Superestrella de WWE en el Royal Rumble 2025. Criada como fanática del miembro del Salón de la Fama de WWE, Scott Steiner, Grace adoptó su característica sirena y modificó su apodo para llamarse a sí misma «Thicc Momma Pump» en honor a la leyenda. Al igual que su ídolo, su impresionante fuerza la convierte de inmediato en una competidora de gran impacto dentro de una de las divisiones con más talento en la historia de WWE.

En esta ocasión, la información que conocemos no es oficial, pero proviene de nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful y es ciertamente interesante pues comienza a aclarar un poco el inicio del camino de la «Thick Momma Pump» en este nuevo capítulo de su carrera.

«El contrato de Jordynne Grace con WWE es por cinco años, según confirmaron fuentes dentro de la empresa.

Se espera que pase algún tiempo en la marca NXT, según personas dentro de la compañía».

¿Qué opinas de esta noticia? ¿Estás emocionado con Jordynne Grace en WWE?

If you’re not familiar with @JordynneGrace , you will be soon enough. #RoyalRumble pic.twitter.com/gZTnZJPSYK

Hablando de NXT, es interesante recordar lo sucedido con ella en el Royal Rumble. La ex Campeona Mundial de TNA causó sensación en la batalla real de treinta mujeres desde su aparición hasta su eliminación a manos de Giulia, la actual Campeona NXT, habiendo aguantado 22 minutos en el cuadrilátero y eliminado a Jaida Parker.

Don’t take the road less traveled by.

Take the road no one has ever traveled. pic.twitter.com/Fn0A397zBj

— Jordynne Grace (@JordynneGrace) February 2, 2025