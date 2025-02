WWE habría despedido a Duke Hudson, de NXT

La Superestrella de NXT, integrante de Chase University, Duke Hudson ya no sería parte de la WWE. La facción fue destruida por Ridge Holland en 2024 y sus demás miembros –Andre Chase, Riley Osborne y Thea Hail– andan perdidos por la programación, si es que aparecen en ella, del territorio de desarrollo. De hecho, él mismo no ha tenido un combate desde que perdiera ante Holland en septiembre y desde un evento no televisado en noviembre donde enfrentó a Anthony Luke, el prometido de Maxxine Dupri.

Y según nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful, ello se debe a que el mes pasado la compañía le rescindió el contrato.

Duke Hudson was released by WWE in January, @FightfulSelect has learned. pic.twitter.com/apKIuS9TFd

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 4, 2025