Andrade se une al Continental Classic de AEW

Que AEW bebe mucho de la influencia del puroresu es un hecho incontestable. Y en 2023 lo está demostrando más que nunca, con la realización de la segunda entrega de Forbidden Door y la primera de WrestleDream; evento en honor a Antonio Inoki.

Pero Tony Khan quiere que AEW se imbuya más de ese espíritu nipón, y la próxima semana en Dynamite arrancará el Continental Classic, un torneo bajo el mismo formato «round-robin» que el G1 Climax, con un total de 12 participantes divididos en dos grupos y cuya final se disputará en Worlds End.

Por ahora, desconocemos cuál es el premio preparado para el ganador, pero como primer integrante se anunció la semana pasada el nombre de Bryan Danielson. «The American Dragon», así, tendrá su particular G1 Climax.

Y a falta de concretarse mayores detalles, anoche AEW desveló el nombre del segundo competidor del Continental Classic: Andrade El Ídolo.

CJ Perry, su nueva mánager, fue encargada de dar la noticia, y el mexicano, aunque sorprendido inicialmente, se mostró contento por la noticia.

Only thing my client @AndradeElIdolo is missing from that fire outfit is a gold belt. #AEWcontinentalclassic @AEW #AEWCollision pic.twitter.com/IND655i65H