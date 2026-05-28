Andrade derrota a Ace Austin, apunta al Campeonato Mundial AEW

Andrade El Ídolo volvió a sumar una importante victoria en AEW tras imponerse a Ace Austin en un combate marcado por la velocidad y los constantes cambios de dominio.

La lucha comenzó con ambos intercambiando ataques y movimientos rápidos hasta que Andrade logró llevar a Austin a la lona para controlar el ritmo del combate. Ace reaccionó buscando aprovechar su agilidad, aunque El Ídolo frenó el impulso de su rival incluso tomándose un momento para posar con el clásico “Tranquilo”.

Después de la pausa comercial, Andrade llevó la pelea hacia ringside e incluso se tomó una selfie con una aficionada de primera fila antes de devolver a Austin al cuadrilátero. Sin embargo, Ace aprovechó un descuido para reaccionar y castigar al mexicano con un fuerte Death Valley Driver que estuvo cerca de darle la victoria.

En la recta final, Austin buscó mantener el control enviando a Andrade contra el esquinero, aunque El Ídolo logró reaccionar con un back elbow directo al rostro para recuperar el dominio del combate.

► Momentos claves

Cuando Ace Austin parecía acercarse al triunfo, Andrade El Ídolo frenó el ataque de su rival con un codazo en el esquinero antes de conectar el “The Message” para quedarse con la victoria.

►¿Qué pasará ahora?

Andrade El Ídolo continúa tomando impulso dentro de AEW con una nueva victoria individual, apuntando al Campeonato Mundial AEW, formándose en la fila de retadores de MJF.